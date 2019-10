Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Parfüms und Lautsprecher bei Einbruch erbeutet

Groß-Gerau (ots)

Mit zwei Parfüms und einem Bluetooth-Lautsprecher entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Atzelberg". Zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr am Freitagabend (18.10.) gelangten die Kriminellen auf den Balkon der Hochparterre-Wohnung und hebelten hier die dortige Tür auf. Bei der Suche nach Diebesgut im Inneren des Anwesens machten die Diebe Beute im Wert von rund 300 Euro. Unerkannt suchten die Tatverdächtigen im Anschluss das Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell