Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Vermisste Frau Späth aus Groß-Umstadt aufgefunden

Groß-Umstadt (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (20.10.) wurde ein Spaziergänger östlich von Groß-Umstadt, in den dortigen Weinbergen, auf eine offensichtlich hilflose Frau aufmerksam und alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Schnell war klar, dass es sich bei der Dame um die seit Donnerstag (10.10.) vermisste Brigitte Späth handelte (wir hatten mit Auftragsnummer 3816669 berichtet). Sie war durchnässt, aber ansprechbar und wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Hinweis für die Medienvertreter: Es wird gebeten, die Fahndung wie auch die Lichtbilder zu löschen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell