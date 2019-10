Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Michelstadt OT Rehbach (ots)

Ein schwarzer Mercedes-Benz CLK wurde in der Zeit von Samstag (19.10.2019), 23:00 Uhr bis Sonntag (20.10.19), 02:00 Uhr im Schanzenweg in 64720 Michelstadt-Rehbach offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte das geparkte Fahrzeug dabei am vorderen Stoßfänger linksseitig. Der Sachschaden am Mercedes-Benz beläuft sich auf mindestens 1000 Euro.

Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Sachbearbeiter: Schirdewan, PK-A

Berichterstatter: Nowotny, PHK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell