Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Teilsperrung und Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der BAB 67

Gemarkung Rüsselsheim, BAB 67, Höhe Rüsselsheim-Ost (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20.10.) wurde gegen 23:45 Uhr der Polizeiautobahnstation Südhessen ein Verkehrsunfall auf der BAB 67 im Bereich zwischen dem Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost gemeldet. Vorläufige Ermittlungen ergeben folgenden Unfallhergang: Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Heilbronn fuhr mit seinem PKW auf das vorausfahrende Fahrzeug eines 30-Jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg auf. Dieser kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab gegen die Schutzplanke und überschlug sich. Der Fahrer, sowie seine 28-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die drei Insassen des Heilbronner PKW wurden ebenfalls leicht verletzt, verblieben aber vor Ort. Im weiteren Verlauf fuhr ein 53-Kaiserslauterner mit seinem PKW über Trümmerteile auf der Fahrbahn und wurde ebenfalls beschädigt. Auf Grund der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Ausfahrt Rüsselsheim-Ost an der Unfallstelle mit begleitender Rundfunkwarnmeldung vollgesperrt. Die Sperrung der Anschlussstelle konnte erst gegen 02:00 Uhr aufgehoben werden. An der Einsatzlage waren neben der Polizeiautobahnstation Südhessen mit 2 Streifen auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit mehreren RTW´s, sowie diverse Abschleppdienste beteiligt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 40.000 Euro.

Berichterstatter: Wolf, PHK, Polizeiautobahnstation Südhessen eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

