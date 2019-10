Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Kellerbrand in Erbach, Ortsteil Elsbach

Erbach (ots)

Am Samstagmorgen (19.10.2019) kam es in Erbach, Ortsteil Elsbach, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Als der Hauseigentümer gegen 10:30 Uhr nach Hause kam, stellte er eine Rauchentwicklung im Kellergeschoss fest. Zeitgleich rettete sich seine Ehefrau aus dem Gebäude. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Erbach und Lauerbach konnten den Brand schnell lokalisieren und im Untergeschoss unter Kontrolle bringen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die genaue Brandursache kann derzeit nicht benannt werden. Offenbar war die Holzheizung im Keller des Objektes der Ausgangspunkt des Brandes. Der Sachschaden geht ersten Schätzungen zufolge in die Zehntausende.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Daum, PK / Hauk, POK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell