Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: tödlicher Verkehrsunfall im Wald

Otzberg/Hering (ots)

Am Samstag, den 19.10.2019 befuhr ein 79-jähriger Mann aus Otzberg/Hering in der Zeit zw. 11.00 Uhr und 12.00 Uhr berechtigter Weise mit seinem Pkw einen Waldweg in der Waldgemarkung Otzberg/Hering. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von dem Waldweg ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Durch einen Spaziergänger wurde der Pkw mit dem leblosen Mann im Wald festgestellt, und die Polizei und der Rettungsdienst verständigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer medizinischen Ursache, die ursächlich für den Unfallhergang ist, auszugehen. An der Unfallstelle waren ein Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell