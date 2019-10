Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand eines Autos - durch Fahrer gelöscht

Reichelsheim, Ober-Kainsbach, B47 (ots)

Am Samstag (19.10.) wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle Odenwald der Brand eines Autos gemeldet. Auf der B47, Bereich Reichelsheim, Ober-Kainsbach, bemerkte der 35-jährige Fränkisch-Crumbacher während der Fahrt einen Brand im Motorraum seines Fahrzeugs. In Höhe des Parkplatzes "Vierstöck" konnte er sein Auto anhalten. Ihm gelang es, den Brand selbst zu löschen. Dabei erlitt er eine leichte Rauchgasvergiftung. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Erbacher Krankenhaus gebracht. Als Ursache des Brandes wird nach Rücksprache mit der Feuerwehr von einem technischen Defekt ausgegangen. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, ca. in Höhe von ca. 10.000 EUR. Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell