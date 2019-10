Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Schneller Fahndungserfolg nach Raubüberfall auf Spielothek

Groß-Zimmern (ots)

Die Polizei Südhessen kann einen schnellen Fahndungserfolg beim versuchten Raubüberfall auf eine Spielothek in Groß-Zimmern vermelden, der sich etwa eine Stunde zuvor ereignet hatte: Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger wurde am Samstagmorgen kurz nach 5.00 Uhr wegen dringenden Tatverdachtes an seiner Wohnanschrift festgenommen. Auf die Spur kam die Polizei durch Ermittlungen in Zusammenhang mit vorangegangenen Delikten. Zeugen werden dennoch weiterhin gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell