Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Versuchter Raubüberfall auf Spielothek

Groß-Zimmern (ots)

Ohne Beute flüchtete ein Täter, der am frühen Samstagmorgen (19.10.2019) eine Spielothek in der Röntgenstraße in Groß-Zimmern überfiel. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer und wollte Einnahmen aus dem Tresor ausgehändigt bekommen. Da ihm das zu lange dauerte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 190 cm groß, sehr schlank, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover. Sein hinkender Gang soll auffällig sein. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei K 10 in Darmstadt unter 06151-9690 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell