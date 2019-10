Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Demonstrative Aktion in Darmstadt

Darmstadt (ots)

Am Freitag, 18.10.2019, gg. 16:30 Uhr kam es an einem Darmstädter Autohaus in der Rheinstraße zu einer spontanen Demonstration. Ca. 20 Teilnehmer demonstrierten dort für Klimaschutz und gegen den Krieg in Syrien. Gegen 17:45 Uhr liefen die mittlerweile 40 Demonstranten auf der Rheinstraße zum Luisenplatz, um dort eine Abschlusskundgebung abzuhalten. Die Demonstration verlief ohne besondere Zwischenfälle und wurde gegen 18:20 Uhr durch den Leiter der Versammlung offiziell beendet. Während des Demonstrationszuges kam es zu Verkehrsbeinträchtigungen in der Darmstädter Innenstadt.

