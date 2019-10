Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit herrenlosem Hund - Zeugenaufruf

Roßdorf (ots)

Am Freitag, dem 18.10.2019 gegen 12:15 Uhr ereignete sich in der Erbacher Straße in Roßdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen VW Tiguan und einem herrenlosen Hund. Der Fahrer des VW Tiguan fuhr von der B 38 kommend in Richtung Ortsmitte, als ihm der Hund unvermittelt vor den Pkw lief. Es kam zum Zusammenstoß. Der Hund lief im Anschluss ohne erkennbare Verletzung in Richtung Ortsmitte davon. Am VW Tiguan entstand geringer Sachschaden.

Der Hund kann wie folgt beschrieben werden: größer als ein Schäferhund, braun-grau gefleckt, kurze Haare.

Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere solche, die Angaben zur Herkunft bzw. zum Eigentümer des Hundes machen können, werden gebeten sich unter # 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK, Pst. Ober-Ramstadt.

