Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Gaststätte

Bensheim (ots)

Bei einem Einbruch in einer Gaststätte am frühen Freitagmorgen (18.10.) konnten Täter Münzgeld aus dem Büro erbeuten. Für die Tat, die nach bisherigen Erkenntnissen um kurz nach 6 Uhr erfolgte, brachen die Kriminellen eine Hintertür des Betriebs in der Platanenallee auf.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei (DEG) in Bensheim in Verbindung zu setzen. 06251 / 84680.

