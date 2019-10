Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kekse und Kerzenständer aus Gartenhütte gestohlen

Darmstadt (ots)

Eine Packung Kekse und einen Kerzenständer erbeuteten bislang unbekannte Täter aus einer Gartenhütte im Seitersweg. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (16.10) und Donnerstagmittag (17.10), sollen die Eindringlinge über ein aufgebrochenes Fenster in die Hütte gelangt sein. Aber damit nicht genug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind in der gleichen Tatzeit vier weitere Gartenhütten der Gartenanlage im Seitersweg aufgebrochen worden. Auch in diesen Fällen gelangten die Täter über die Fenster in die Hütten, aus denen sie allem Anschein keine Beute machten. Der bei den Einbrüchen verursachte Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehreren Hundert Euro. Hinweise zu diesen Taten und den Tätern, können unter der Rufnummer 06151/969-0 den Beamten der Ermittlungsgruppe City mitgeteilt werden.

