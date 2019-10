Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt, Berufsschulzentrum Nord, Alsfelder Str. Verkehrsunfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Alleinunfall mit Pkw - Zeugen gesucht:

Darmstadt - Auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrum Nord in der Alsfelder Straße kam es am Montag (16.10.2019) gegen halb zwölf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen VW Passat verlor nach einer Kurve aus bisher nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er seitlich mit einem Baum. Als der Passat schließlich zum Stehen kam, wurden dadurch die neben der Fahrbahn verlaufenden Straßenbahngleise versperrt, weswegen der Straßenbahnverkehr von Kranichstein in Richtung Darmstadt-Innenstadt zweitweise beeinträchtigt wurde. Der Fahrer des Passat blieb unverletzt, der Baum und das Fahrzeug wurden jedoch beschädigt. Seitens der Stadt Darmstadt konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden, dass der Baum aufgrund der Beschädigungen gefällt werden muss. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die sachdienliche Hinweise zur Unfallursache geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151/969 3610.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

Berichterstatter Ennen, PHK

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell