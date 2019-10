Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Autoraser B45 Bad König-Michelstadt

Michelstadt (ots)

Autoraser B45/Michelstadt

Am Donnerstag, (17.10.) gegen 22 Uhr kam es auf der B45 am Potsdamer Platz in Michelstadt in Richtung Erbach zwischen dem Autofahrer eines grünen Skoda Octavia, sowie eines grünen VW Golf zu einem Straßenrennen in dessen Verlauf ein junger Fahrzeugführer aus dem Odenwaldkreis gefährdet wurde.

Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen auf der Fahrtstrecke B45 ab dem Bereich Bad König nimmt die Polizei Erbach unter der Telefonnummer 06062 /953-0 entgegen.

