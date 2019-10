Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Stockheim: Polizeistreife hält führerscheinlosen Autofahrer an

Michelstadt (ots)

Dass ein 31 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagmittag (17.10.) von einer Polizeistreife im Bereich eines Parkplatzes in der Friedrich-Ebert-Straße angehalten wurde, hatte schlichtweg damit zu tun, dass die Beamten den Mann schon kannten. Seit Januar hat er keine gültige Fahrerlaubnis mehr. Zum wiederholten Male fuhr er ein Auto, obwohl sein ausländischer Führerschein in Deutschland keine Gültigkeit mehr hat. Zudem hat der in Michelstadt wohnende Mann bei dem durchgeführten Drogenschnelltest positiv auf THC reagiert. Auf der Wache wurden neue Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein eingeleitet.

