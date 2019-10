Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter touchiert Auto und verursacht hohen Sachschaden

Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwochmorgen (16.10.) in der Zeit zwischen 7 und 8.30 Uhr, ein in der Goethestraße am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Ford Galaxy touchiert und damit einen Schaden an dem Auto von mehreren Tausend Euro verursacht. Ohne sich um den Unfall zu kümmern flüchtete der unbekannte Fahrer. Anhand einer ersten Auswertung der Spurenlage dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Gefährt um ein größeres Fahrzeug, möglich wäre hier ein Sprinter oder Kleinlastwagen, gehandelt haben.

Das 2.Polizeirevier in Darmstadt ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell