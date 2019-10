Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

A 60

A 67: Frau auf Autobahn tödlich verletzt

Rüsselsheim (ots)

Bei einem Vorfall am Autobahndreieck Rüsselsheim ist am Donnerstagmorgen (17.10.) eine junge Frau tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Lastwagenfahrer die Autobahn 60 aus Mainz kommend und wollte am Autobahndreieck auf die Autobahn 67 in Richtung Frankfurt wechseln. Im Bereich einer dortigen Fußgängerbrücke erfasste er die Frau. Diese war laut Zeugenaussagen zuvor von der Brücke auf die Fahrbahn gefallen und starb bei dem Zusammenstoß. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die auf die Fahrbahn gesprungen ist. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich bisher nicht. Aufgrund der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle bis circa 8.30 Uhr teilweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

