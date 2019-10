Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kriminalpolizei geht nach Feuer von Brandstiftung aus

Rüsselsheim (ots)

Nach dem Brand auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens geht die Rüsselsheimer Kriminalpolizei aufgrund der bisherigen Ermittlungen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Gegen 3.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen (13.10.) war das Feuer auf dem Anwesen in der Stahlstraße bemerkt worden. Insgesamt 19 Fahrzeuge gingen in Flammen auf, weitere wurden unter anderem durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler schätzen, dass der Gesamtschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Am Montag haben Beamte des Kommissariats 10 zusammen mit Kollegen des Hessischen Landeskriminalamtes den Brandort untersucht. Aufgrund der getroffenen Erkenntnisse und gesicherten Hinweise ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Beamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich des Tatortes bemerkt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4399670

