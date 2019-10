Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Werkzeuge und Reifen aus Lagerhalle

Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots)

Aus einer Lagerhalle "In den Obstwiesen" haben bislang noch unbekannte Täter, neben diversen Werkzeugen, circa 20 bis 30 Reifen, vorgesehen für Landmaschinen, gestohlen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde der Tatzeitraum zwischen Dienstag (8.10.) und Mittwoch (16.10.) eingegrenzt. Über den Bereich einer Plexiglasscheibe hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Lagerraum verschafft und im Anschluss unbemerkt ihre Beute abtransportiert. Diese dürfte ersten Schätzungen zufolge einen Wert von mehreren Tausend Euro haben.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt hat den Fall übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06154/63300, in Verbindung zu setzen.

