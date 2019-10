Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Auf der Suche nach Geld - Einbrecher im Cafe

Zwingenberg (ots)

Der Einbruch in einem Cafe in der Straße "Pass", Bereich Scheuergasse, wurde am Mittwochmittag (16.10.) entdeckt. Die Eingangstür zum Lokal sowie zwei Geldspielautomaten waren aufgebrochen. Das einliegende Geld sowie Wechselgeld wurden mitgenommen. Die Schadenhöhe liegt bei mehreren Hundert Euro.

Die Tatzeit liegt bis zum Dienstagabend (15.10.), 22.45 Uhr, zurück.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei (DEG) in Bensheim entgegen. Telefon: 06251 / 84680

