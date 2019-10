Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Uhren, Schmuck und Sturmhaube bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Rüsselsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim haben in der Nacht zum Donnerstag (17.10.) unter anderem Uhren, Schmuck und eine Sturmhaube bei einer Verkehrskontrolle sichergestellt. Gegen 0.30 Uhr stoppte eine Streife ein mit drei Männern im Alter von 27, 28 und 29 Jahren besetztes Auto in der Varkausstraße. Bei der Überprüfung stießen die Polizisten in dem Fahrzeug auf eine Plastiktüte, in der sich mehrere Uhren sowie Silberschmuck befanden. Auf die Herkunft der Gegenstände befragt, machten die Männer aus Rüsselsheim und Darmstadt genauso unglaubwürdige Angaben, wie zu einer Sturmhaube, die sich ebenfalls im Innenraum befand. Vorsorglich wurden alle Gegenstände sichergestellt. Ob sie in Zusammenhang mit einer Straftat stehen, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell