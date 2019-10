Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kreissäge, Bohr- und Hobelmaschine bei Einbruch gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit von Dienstag (15.10.) bis Mittwoch (16.10.) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Gartenstraße eingebrochen und haben Beute gemacht. Auf noch nicht bekannte Art und Weise hatten sich die Kriminellen Zutritt zu dem Grundstück im Stadtteil Walldorf verschafft. Hier hebelten sie die Tür zu einem Anbau auf und entwendeten aus einer dortigen Werkstatt eine Kreissäge sowie eine Bohr- und Hobelmaschine. Mit dem Diebesgut, dessen Gesamtwert auf rund 2.500 Euro geschätzt wird, suchten die Täter im Anschluss unerkannt das Weite. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

