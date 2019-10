Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Schwerer Verkehrsunfall am AD Rüsselsheim - Erstmeldung

Rüsselsheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Autobahndreieck Rüsselsheim. Ein Lkw-Fahrer befuhr die Überleitung von der A 60 aus Mainz kommend zur A 67 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost überrollte er eine Person, die tödlich verletzt wurde. Momentan ist die Überleitung von Mainz kommend komplett gesperrt. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität der tödlich verletzten Person eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Ein Befahren der A 67 von Darmstadt kommend in Richtung Frankfurt ist möglich. Es wird nachberichtet.

