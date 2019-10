Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/ Aschbach: Autofahrer zu schnell unterwegs

Wald-Michelbach (ots)

Zu schnell waren am Dienstag (15.10) sechs Autofahrer unterwegs, die auf der Landesstraße 3105 in Richtung Affolterbach kontrolliert wurden. Auf der Hauptstraße/ Ecke "Am Roßklingen" führten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach am Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen durch. Ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro zahlten drei Fahrer, die nicht mehr als 20 km/h zu schnell waren. Drei Autofahrer können mit Punkten und Bußgeldern bis zu 80 Euro rechnen. Der Spitzenreiter aus Grasellenbach wurde mit 106 km/h gemessen, der zudem, trotz Überholverbots, überholt hat. Damit hat er zusätzlich einen Punkt und 70 Euro eingefahren.

