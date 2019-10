Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Bushaltestellenhaus in Brand geraten

Dieburg (ots)

Einen Schaden von schätzungsweise 2500 Euro richtete am Mittwochmittag (16.10) ein Brand in der Groß-Zimmerner-Straße an. Nach ersten Ermittlungsansätzen soll Sperrmüll hinter einem Bushaltestellenhaus in Brand geraten sein. Das ausbreitende Feuer griff dabei auch auf das hölzerne Haltestellenhaus über. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhinderte die freiwillige Feuerwehr aus Dieburg, die mit ihrem Einsatz die Flammen schnell ablöschen konnten. Weshalb der Müll in Brand geraten ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei schließt derzeit eine Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

