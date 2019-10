POL-DA: Darmstadt: Unfall mit zwei beteiligten Autos und einem Bus

Polizeipräsidium Südhessen

In der Straße "Mercksplatz", in Höhe des Jugendstilbads, kam am Mittwochnachmittag (16.10) eine 42-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Linienbus. Von diesem prallte das Fahrzeug der 42-Jährigen ab und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit einer 70-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Die 70-Jährige Fahrerin verletzte sich dabei allem Anschein nach leicht und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige wurde bei der Kollision in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Darmstadt befreit werden. Sie wurde anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand für keinen der Beteiligten. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ausfällt, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten wurden gegen 15.45 Uhr beendet.

