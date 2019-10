Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/ Beerfelden: Einbrecher durchwühlen Bekleidungsgeschäft

Oberzent/ Beerfelden (ots)

Der Einbruch in einem Bekleidungsgeschäft in der Mümlingtalstraße wurde am Montag (14.10) entdeckt. Kriminelle hatten sich an einer Tür auf der Rückseite des Gebäudes zu schaffen gemacht. Die Täter durchsuchten den Verkaufsraum und die Nebenräume. Der Geschäftstresor wurde aufgebrochen und das Wechselgeld entnommen. Darüber hinaus packten die Täter eine noch nicht bekannte Menge an Herrenbekleidung ein. Die Tatzeit liegt bis zum 12. Oktober, 15 Uhr, zurück.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) sucht Zeugen, die am vergangenen Wochenende Beobachtungen, insbesondere auf dem an der Durchfahrtstraße angrenzenden Parkplatz des Geschäfts, gemacht haben. Hinweise können auch telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 9530 gemeldet werden.

