Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte und Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Nauheim (ots)

Eine rund 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte sowie diverse Werkzeuge sind in der Nacht zum Dienstag (14.-15.10.) in das Visier von Dieben geraten. In der Mainzer Landstraße und dort auf dem Baustellengelände eines Einkaufsmarktes hatten die Täter ihr Unwesen getrieben und einen Container, in dem Teile der Beute verstaut waren, aufgebrochen. Für den Abtransport der Geräte dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Möglicherweise konnten sie dabei beobachtet werden? Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe geben können. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06152/1750, in Verbindung zu setzen.

