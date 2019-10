Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Martinsviertel: E-Bike aus Keller gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Kittlerstraße haben bislang noch unbekannte Diebe ein E-Bike im Wert von rund 3000 Euro entwendet. Am Dienstagabend (15.10.) wurde die Tat von den Besitzern bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Kriminellen Zugang zu dem Haus und dem Kellerbereich verschafft, das Vorhängeschloss des Kellerverschlages aufgebrochen und waren auf diesem Weg an ihre Beute gelangt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis zum Montagabend (30.9.) zurückreichen.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem gestohlenen Fahrrad, bei dem es sich um ein schwarzes Pedelec vom Hersteller Bulls, Modell Cross Lite E, handelt, geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Kripo (K21/22) in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

