Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Raubüberfall auf Spielhalle

Groß-Zimmern (ots)

Am Mittwoch (16.10.) betrat gegen 01.50 Uhr eine maskierte männliche Person eine Spielhalle in der Kirchstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die 49-jährige Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Als diese ihm sagte, dass die Kasse bereits offen sei, begab sich der Täter hinter den Thekenbereich und entnahm aus der Kasse mehrere hundert Euro in Schein- und Münzgeld. Danach verließ er die Spielhalle wieder und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Angestellte und zwei zu dieser Zeit anwesende Gäste blieben unverletzt. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Etwa 185 cm groß, schlanke Figur, Mitte 20 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, einem dunklen Kapuzenpulli und dunklen Schuhen. Eine helle Hygienemaske und eine Sonnenbrille verdeckten sein Gesicht. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Telefonnummer 06151 - 9690.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

