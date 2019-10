Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Zeugen nach Unfallflucht in der Philipp-Schmunk-Straße gesucht

Bad König (ots)

Ein schwarzer Mercedes-Benz CLA Shooting Brake wurde zwischen Mittwoch (09.10.), 17 Uhr und Donnerstag (10.10.), 8 Uhr in der Philipp-Schmunck-Straße, Bad König offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte das geparkte Fahrzeug dabei am rechten vorderen Kotflügel, der Beifahrertür und der hinteren rechten Tür. Der Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.

Berichterstatter: Polizeikommissar Schubert, PSt. Erbach.

