Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Einbruch in Bar gesucht

Bensheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bar am Beauner Platz haben die Ermittler der Polizei in Bensheim Strafanzeige erstattet und suchen nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In der Nacht zum Dienstag (15.10.) zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr am folgenden Morgen waren bislang noch unbekannte Täter durch die aufgehebelte Eingangstür in den Innenraum der Lokalität eingedrungen. Hier brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und ergriffen mit dem Inhalt anschließend unerkannt die Flucht. Wie viel Geld sie genau erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

