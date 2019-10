Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Über ein Kilogramm Marihuana bei 40-Jährigem sichergestellt

Haftrichter erlässt Untersuchungshaftbefehl

Groß-Zimmern (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Festnahme am Sonntagabend (13.10.) jetzt in Untersuchungshaft. Zivilfahnder klingelten gegen 21 Uhr im Rahmen von Ermittlungen in anderer Sache an der Wohnanschrift des Mannes in der Angelstraße. Als er die Tür öffnete, drang den Beamten deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Bei einer anschließenden Durchsuchung entdeckten die Fahnder in den Räumlichkeiten über ein Kilogramm Marihuana, rund 1.400 Euro mutmaßliches Drogengeld sowie zwei Messer. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der 40-Jährige festgenommen. Er kam über Nacht in Polizeigewahrsam und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den Festgenommenen in eine Haftanstalt. In dem eingeleiteten Verfahren muss dieser sich jetzt wegen des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell