Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Vandalismus in der Schule

Seeheim-Jugenheim (ots)

Mit Feuerlöschern besprühten bislang unbekannte Täter Wände und Gänge der Schule im Weedring. Wie die Täter in der Zeit zwischen Samstagmittag (12.10) und Sonntagabend (13.10) in die Schule gelangten, ist derzeit noch unklar. Der durch den Vandalismus entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Aufgrund der Aufräumarbeiten konnte das Schulgebäude am Montag (14.10) nicht genutzt werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt zu melden (06157/9509-0).

