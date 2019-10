Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf frischer Tat ertappt

Einbrecher flüchtet

Darmstadt (ots)

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte am Dienstagmorgen (15.10) ein Einbrecher in den Keller eines Hauses in der Weinbergstraße. Gegen 5.30 Uhr erwischten die Bewohner den Eindringling, während er die Kellerräume nach Beute durchsuchte. Sofort ergriff der Täter die Flucht und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Landskronstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Bei dem Einbruch entstand nach ersten Erkenntnissen ein geringer Sachschaden. Der flüchtige Mann könnte schätzungsweise zwischen 20 und 25 Jahren alt sowie etwa 1,75 Meter groß sein. Zudem war er von schmaler Statur. Er soll ein längliches Gesicht sowie dunkles, gelocktes Haar haben. Während der Tat war der Eindringling schwarz gekleidet und trug Montagehandschuhe mit grauer Gummierung auf der Innenseite. Seine Flucht trat er mit einem schwarzen Fahrrad an, welches mit einer auffälligen Satteltasche bestückt gewesen sein soll. Wegen des Einbruchs hat die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell