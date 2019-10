Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Spirituosen bei Einbruch entwendet

Kelsterbach (ots)

Mit Spirituosen im Wert von mehreren Hundert Euro entkamen bislang noch unbekannte Täter nach dem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Nacht zum Dienstag (15.10.). Gegen 7 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich durch den Haupteingang gewaltsam Zutritt zum Laden in der Straße "Langer Kornweg" verschafft hatten. Der Tatzeitraum reicht bis 20.15 Uhr am Vorabend zurück. Aus dem Inneren des Marktes entwendeten die Tatverdächtigen hochpreisige Alkoholika aus den Regalen und suchten mit der Beute das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

