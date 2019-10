Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Laptop bei Einbruch entwendet

Darmstadt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude im Schottener Weg haben Kriminelle im Laufe des Wochenendes Beute gemacht. Zwischen 16 Uhr am Freitag (11.10.) und 7.15 Uhr am folgenden Montagmorgen (14.10.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter vermutlich durch ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Aus dem Büro entwendeten sie ein Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro und suchten mit der Beute unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

