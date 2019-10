Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Täter geht leer aus

Kriminalpolizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es in der Nacht zum Dienstag (15.10.) auf eine Spielothek in der Hoffmannstraße abgesehen. Kurz nach 1 Uhr betrat der mit einer Skimaske maskierte Tatverdächtige das Anwesen. Ein Mitarbeiter, der sich alleine in der Spielothek befand, bemerkte den Eindringling und schlug ihn mit dem Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts in die Flucht. Der circa 1,80 große und dunkel gekleidete Kriminelle setzte seinerseits ebenfalls Reizstoff ein und suchte anschließend zu Fuß das Weite. Der 65 Jahre alte Angestellte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief noch ohne Erfolg. Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

