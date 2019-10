Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Blutentnahme nach Verkehrskontrolle

Einsatzkräfte nehmen sieben Verkehrsteilnehmer vorläufig fest

Bensheim (ots)

An der Bundesstraße 47 bei Wilmshausen haben Polizeistreifen am Montagnachmittag (14.10.) Drogenkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden unter anderem sieben Verkehrsteilnehmer vorläufig festgenommen, die mutmaßlich berauscht unterwegs waren. Zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr wurden insgesamt 95 Fahrzeuge in der Nibelungenstraße gestoppt und dabei 113 Personen kontrolliert. Sieben Autofahrer im Alter von 21 bis 54 Jahren mussten die Beamten nach der Überprüfung zwecks Blutentnahme mit auf die Wache begleiten. Unter anderem hatten Drogenvortests positiv auf THC, Kokain oder Amphetamin reagiert. Darüber hinaus leiteten die Einsatzkräfte auch drei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Auch die Sicherstellung von Kleinstmengen Amphetamin sowie zwei Einhandmessern, die bei den Kontrollen in Fahrzeugen entdeckt wurden, haben strafrechtliche Folgen.

