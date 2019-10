Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Positiver Drogentest & Rauschgift im Rucksack

Polizeistreife nimmt 21-jährigen Rollerfahrer fest

Bischofsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim hat am späten Montagabend (14.10.) einen 21 Jahre alten Rollerfahrer vorläufig festgenommen. Die Beamten hatten den Ginsheimer gegen 22.45 Uhr in der Flörsheimer Straße angehalten und kontrolliert. Bei der anschließenden Überprüfung fiel den Polizisten deutliche körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hinwiesen. Ein anschließender Drogentest erhärtete den Verdacht, dass er berauscht unterwegs war. Der Test reagierte positiv auf THC. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks wurden zudem Kleinstmengen Marihuana und Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt. Auf der Wache musste der 21-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der Tatverdächtige jetzt strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell