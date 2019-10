Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Führerscheinfälschung bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Kelsterbach (ots)

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 38 Jahre alter Mann nach einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend (14.10.) verantworten. Im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrskontrolle von Beamten der Polizeistationen Kelsterbach und Mörfelden-Walldorf in der Frankfurter Straße stoppten die Einsatzkräfte gegen 23.45 Uhr einen 38-jährigen Raunheimer. Bei der Überprüfung seines polnischen Führerscheins fiel den Polizisten auf, dass mehrere Sicherheitsmerkmale an dem Dokument fehlten. Gegenüber der Streife räumte der Raunheimer schließlich ein, den Führerschein im Internet gekauft zu haben und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und Strafanzeige erstattet.

