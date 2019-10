Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Bensheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Fabrikstraße hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 13 Uhr am Samstagmittag (12.10.) und 5.40 Uhr am folgenden Montagmorgen (14.10.) hatten sich bislang noch unbekannte Täter Zutritt zu dem Firmengelände in Bensheim verschafft. Hier schafften es die Kriminellen, ein Rolltor gewaltsam zu öffnen und in das Innere der Lagerhalle einzudringen. Hier durchsuchten sie zahlreiche dort abgestellte Kartonage und flüchteten anschließend unerkannt. Was sie genau erbeuteten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell