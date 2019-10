Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Gestohlener Radlader im Wald aufgefunden

Fürth (ots)

Der am 6. Oktober verschwundene Radlader (wir haben berichtet) ist wieder da. Die Arbeitsmaschine stand am Sonntag (13.10) im Bereich des Steinbruchs im Wald, als ein Spaziergänger gegen 19 Uhr den Radlader samt Firmenaufschrift entdeckte. Jetzt wollen Ermittler der Polizei (DEG) in Heppeheim die Frage klären, wer in der letzten Woche die Maschine gefahren hat. Hinweise hierzu werden auch telefonisch, unter der Rufnummer 06252 / 7060, entgegengenommen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4397932

