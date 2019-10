Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Selbstfahrenden Radlader der Marke Kramer Werke gestohlen

Roßdorf (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen bislang unbekannten Täter einen selbstfahrenden Radlader der Marke Kramer Werke gestohlen haben. Die Arbeitsmaschine im Wert von mehreren 10.000 Euro wurde am Montagvormittag (14.10) bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Zuletzt befand sich das selbstfahrende Gefährt in der Darmstädter Straße. Die Tatzeit könnte bis zum Freitag (11.10) zurückliegen. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Radladers, nehmen die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

