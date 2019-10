Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Gelber Porsche Carrera verkratzt

Bensheim (ots)

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro hat der Besitzer eines Sportwagens am frühen Montagmorgen (14.10.) an seinem gelben Porsche Carrera 911 festgestellt. Der Lack des Cabrios wurde in der Schillerstraße ringsherum beschädigt. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Tatzeit liegt bis in den Abendstunden des Sonntags (13.10.), 19.30 Uhr, zurück.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise hierzu geben? Telefonisch ist die Polizei (DEG) unter der Rufnummer 06251 / 84680 zu erreichen.

