Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Einbruch in Werkstatt

Polizei nimmt 27-jährigen Tatverdächtigen fest

Schaafheim (ots)

Die Polizei nahm am Samstagabend (12.10) einen 27-jährigen Tatverdächtigen fest, nachdem dieser in eine Kfz-Werkstatt in der Boschstraße eingebrochen sein soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 27-Jährige in Begleitung von ein bis zwei Tätern gewesen sein, als sie eine Tür zur Werkstatt aufhebelten. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und teilte seine Beobachtung dem Besitzer der Werkstatt mit, der die Eindringlinge anschließend aufschreckte. Umgehend ergriffen die Täter die Flucht und hinterließen einen Schaden von etwa 2000 Euro. Nur wenige Minuten später nahm die Polizei im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung den 27-jährige Tatverdächtigen in einem nahegelegenen Maisfeld fest. Der Mann musste für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zum Revier. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Einbruchs gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen ein.

Den weiteren Tätern gelang unerkannt die Flucht. Hierbei könnten sie mit einem älteren, grauen Kleinwagen, der Marke Ford geflüchtet sein.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Tat. Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf das mögliche Fluchtfahrzeug sowie zu den weiteren Tätern geben können (06151/969-0).

