POL-DA: Alsbach-Hähnlein-Eppertshausen-Babenhausen-Seeheim-Jugenheim: Mehrere Einbrüche im Landkreis

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein-Eppertshausen-Babenhausen-Seeheim-Jugenheim (ots)

Im Landkreis kam es am vergangenem Wochenende (11.10 bis 12.10) zu mehreren Einbrüchen. Betroffen waren eine Wohnung in Alsbach-Hähnlein, Häuser in Eppertshausen und Babenhausen sowie eine Gartenhütte in Seeheim-Jugenheim.

Am Samstag (12.10) hebelten Täter in Alsbach eine Wohnungstür in der Kirchstraße auf. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Beute. Ob die Eindringlinge in der Tatzeit zwischen 15 Uhr und Mitternacht etwas entwendet haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

In der Eppertshäuser Nierder-Röder-Straße, Ecke der Straße "Am Lerchesberg", verschafften sich Kriminelle am Freitagabend (11.10) über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu einem Haus. Innerhalb von 3 Stunden erbeuteten die Diebe aus den Räumlichkeiten Geld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Gegen 21 Uhr stellten die heimkehrenden Bewohner den Einbruch fest. Zu diesem Zeitpunkt fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Auch in Babenhausen versuchten Einbrecher in ein Haus in der Straßburger Straße zu gelangen. Doch in diesem Fall scheiterten die Täter an der Hauseingangstür und flüchteten anschließend ohne Beute. Die Tatzeit soll zwischen Freitagabend (11.10) und dem frühen Samstagmorgen (12.10) liegen. Der bei dem Einbruchsversuch entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro.

In Seeheim-Jungeheim gelangten Kriminelle am Freitagabend (11.10) über ein Fenster in eine bewohnte Gartenhütte in der Straße "Im Pfaffen Michel". In der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr suchten sie in der Hütte nach Beute. Da sie allem Anschein nach nicht fündig wurden, flüchteten die Eindringlinge und hinterließen einen Schaden von etwa 100 Euro.

In allen Fällen gelang den Täter unerkannt die Flucht. Die Beamten des Kommissariats 21-22 in Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können (06151/969-0).

