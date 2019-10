Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Brand in Rettungswache

Biblis (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand am Sonntag (13.10.) gegen 23:10 Uhr in der Rettungswache in der Wattenheimer Straße. Das Feuer, das von den Mitarbeitern im Bereich einer Garage noch selbst bemerkt worden war, konnte schon nach kurzer Zeit zusammen mit der Feuerwehr Biblis gelöscht werden, ohne noch größeren Schaden anzurichten. Bereits am Samstag (12.10.) kam es gegen 21:35 Uhr zu einem Brand an einem dort geparkten Rettungsfahrzeugs, welcher rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden konnte. Ein Schaden entstand dabei nicht. Die Kriminalpolizei in Heppenheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Tobler, Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Matthias Brosch, EPHK und PvD

