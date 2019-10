Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Unfallort: 64560 Riedstadt, Schillerstraße Unfallzeit: Freitag, 11.10.19, 18:00 h bis Samstag, 12.10.19, 12:00 h

Der Geschädigte parkte seinen grünen Maxda MX 5 ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Schillerstraße, in Fahrtrichtung Pestalozzistraße. Im Tatzeitraum wurde der Pkw im Bereich der Fahrertür und an der Frontstoßstange beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fremdschaden beläuft sich auf etwa 1200 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau

Loosen, PHK



Telefon: 06152 175-13

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell